Fiorentina, attesa per la firma di Fabio Paratici: il dirigente avrà carta bianca sul mercato

La Fiorentina riparte da Fabio Paratici. L'ultimo posto in classifica è certamente una macchia che il club vuole cancellare immediatamente per ritornare in corsa per la salvezza. In questo senso il 5-1 casalingo contro l'Udinese dell'ultimo turno di campionato potrebbe rappresentare una piccola scintilla per cercare di risollevare la testa ma è chiaro che qualcosa andrà fatto in sede di calciomercato.

E per questo motivo che i viola hanno optato per l'ex uomo mercato di Juventus e Tottenham. Nei prossimi giorni arriverà la firma in quanto il primo passaggio da attendere è la risoluzione del contratto in essere proprio con gli Spurs. I primi contati sono iniziati ma non sarà una fine immediata in quanto non c'è nessuna intenzione di rompere con un ambiente che lo ha aspettato anche nel periodo di inibizione. Con lui arriverà anche un nuovo capo scout, con le indicazioni che portano verso Lorenzo Giani, collaboratore di Paratici proprio alla Juventus e al Tottenham.

Una scelta che andrà ad impattare immediatamente con il mercato per puntare alla risalita in classifica. Come si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il nuovo dirigente avrà carta bianca sugli acquisti, Con l'obiettivo di riportare la Fiorentina in una posizione sicura di classifica.