Fiorentina-Bologna, Malesani: "Pioli deve ancora ingranare. Sartori lavora bene e in silenzio"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il doppio ex della sfida fra Bologna e Fiorentina Alberto Malesani ha parlato delle due squadre partendo da Stefano Pioli: "Non dimentichiamoci di una cosa: Pioli è Pioli, un allenatore che ha saputo dimostrare qualcosa eh…Credo che l’ambiente gli voglia comunque bene, e questo è assolutamente importante. Ma se non vinci succede così, ti criticano, Firenze poi è particolarmente umorale".

L'ex tecnico, fra le altre, anche del Parma ha sottolineato come l'allenatore debba "debba ancora ingranare, quindi inquadrare il gruppo di riferimento attorno al quale costruire definitivamente, col quale sviluppare le proprie idee. E forse anche il modulo giusto per far sì che tutto si esprima al meglio. Ma Firenze è questa, o ti ama o ti odia: io ho avuto la fortuna di essere amato ma il popolo fiorentino, più di quello bolognese, ama divertirsi".

Parlando invece della piazza rossoblù ha sottolineato come anche lì piaccia "il bel calcio ma se non succede non ne fa una tragedia; Firenze, invece, se non c’è il divertimento non ti perdona. Quanto ai rossoblù c’è una persona in società che lavora benissimo e anche in silenzio: trovando primattori e co-protagonisti alla perfezione, quindi titolari e validissime alternative, si chiama Giovani Sartori e non lo scopro certamente io".