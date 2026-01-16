Fiorentina, Brescianini e la traversa col Milan: "Non ho dormito 2-3 notti. Qui spogliatoio coeso"

Giornata di presentazioni quest'oggi in casa Fiorentina. Dal Viola Park hanno preso la parola gli ultimi due acquisti dei viola, ovvero Manor Solomon e Marco Brescianini. Questa una parte del pensiero del centrocampista arrivato dall'Atalanta sulla situazione della squadra:

Sulla traversa contro il Milan colpita in pieno recupero:

"Per due-tre notti non ci ho dormito, ci sto pensando anche adesso perché sarebbe stato un esordio da sogno. Sarà una battaglia da qui alla fine, ma ho trovato uno spogliatoio molto compatto e coeso. Qui ci sono le qualità per fare grandi cose e tutti non vediamo l'ora di dare una svolta".

Sulle difficoltà della Fiorentina viste da fuori:

"Non mi ero fatto un'idea, ma ora posso dirvi che la situazione all'interno dello spogliatoio è ottima. Non so come stessero le cose prima che arrivassi, ma ho sentito che nell'ultimo mese i ragazzi sono molto più applicati. Poteva essere solo una questione di tempo".

Sulla corsa salvezza già vissuta col Frosinone:

"Gli spogliatoi son tutti diversi, ma posso ripetere che sia a Frosinone in quel periodo sia oggi alla Fiorentina ho trovato tutti ragazzi pronti a spremere ogni goccia di sudore per questa maglia. Non vedo l'ora di scendere in campo e dare battaglia".