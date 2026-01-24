Live TMW Fiorentina, Brescianini: "Loro spesso antisportivi ma noi dovevamo essere più scaltri"

Dopo quattro risultati utili consecutivi, la Fiorentina torna a perdere in casa dopo quasi un mese e mezzo contro il Cagliari. Al termine del match vinto dai sardi per 1-2 parla in conferenza stampa il centrocampista Marco Brescianini. Segui con noi la diretta testuale.

Ore 20:26 - inizio conferenza

Cosa è successo col passare dei minuti?

"Sapevamo di dover partire forte perché loro quando si chiudono fai fatica. Dovevamo osare un po' di più perché nel calcio fanno la differenza i dettagli. Potevamo riprenderla ma non ci siamo riusciti".

L'impressione è che siete finiti nella trappola del Cagliari..

"Conoscevamo queste situazioni e potevamo essere più scaltri. Abbiamo fatto notare certe situazioni all'arbitro: spero che questi comportamenti antisportivi si vedano sempre meno".

Come valuta la sua prestazione?

“Potevo sfruttare altre occasioni questa sera, così come dovevo fare nelle gare passate. Io cerco di mettere sempre in campo le mie qualità e cerco di farmi trovare dentro l’area”.

Manca mentalità negli scontri diretti?

"Queste partite qua bisogna mettere in campo tutto, sapendo che i particolari fanno la differenza. Noi dobbiamo giocare a viso aperto, cercando di portarla a casa con il bel gioco. Abbiamo fatto risultato quando abbiamo giocato bene, se la partita si fa sporca andiamo in difficoltà".

Uno stop che fa capire che la Fiorentina non è ancora guarita?

"Tutti noi sappiamo l'importanza dei singoli punti. In questa situazione anche il pareggio che non fa scappare le avversarie è importante. Da quando sono arrivato abbiamo espresso un buon gioco e dobbiamo continuare così. Questa sconfitta ci crea delusione ma deve far scattare la scintilla"

Ore 20:32 - fine conferenza