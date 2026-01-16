Fiorentina, c'è pure l'Al Sadd su Sohm: Mancini vuole il centrocampista in Qatar
La Fiorentina di Paolo Vanoli potrebbe perdere un centrocampista nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Nazione, non ci sarebbero solamente la Cremonese e alcuni club turchi su Simon Sohm, ma anche l'Al Sadd di Roberto Mancini. Oltre a Romagnoli dunque, il tecnico italiano vuole un altro calciatore della Serie A per rinforzare la rosa della sua squadra.
In carriera vanta 155 presenze e 7 gol con il Parma, 46 gettoni e una rete con lo Zurigo, 20 partite e un centro con la Fiorentina e 18 incontri con lo Zurigo Under 21. Inoltre è sceso in campo 4 volte con la Svizzera, 22 con l'Under 21, 11 con l'Under 19, segnando un gol, una con l'Under 18, 12 con l'Under 17, con una rete all'attivo, 9 con l'Under 16, siglando un gol, e una con l'Under 15.
