Fiorentina, cercasi difensore: Leite possibile colpo al ribasso, segnate due alternative

La Fiorentina è un cantiere aperto e nel mercato di gennaio vorrebbe quantomeno rimediare a delle falle nella progettazione. A partire dalla difesa, dove la dirigenza viola vorrebbe garantire a coach Vanoli un innesto di piede mancino affidabile. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Diogo Leite non è un profilo archiviato: centrale classe '99 dell'Union Berlino, lo rende un colpo appetibile perché il contratto è in via di scadenza.

Occasione. Il prossimo 30 giugno, infatti, il giocatore portoghese sarà un parametro zero e la Fiorentina ora potrebbe strapparlo al club tedesco a prezzo da discount. Tuttavia, la decisione verrà ponderata a fondo: in casa Viola c'è la volontà di mettere a segno un affare redditizio e oculato, per alzare la qualità della difesa senza buttarsi sul primo nome utile. Considerate le crepe palesate dalla retroguardia questa stagione.

Alternative. Restano sempre possibilità Rodrigo Becao del Fenerbahce e Diego Coppola, ex Verona del Brighton, figurando nella lista del club di Commisso. Quanto ai giocatori già tra le fila di Vanoli, Rolando Mandragora non si tocca, stesso discorso valido per Fagioli, Kean e Dodo. Richardson, che non ha nascosto affatto la volontà di abbandonare la nave, è in trattativa con il Nizza. Mentre Nicolussi Caviglia aspetta novità dal Venezia, proprietario del suo cartellino, per un possibile rilancio del Cagliari.