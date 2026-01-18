Fiorentina, che succede adesso? Club in mano a Catherine Commisso e al figlio Giuseppe
La notizia è arrivata nella mattinata di ieri. Rocco Commisso si è spento all’età di 76 anni. La Fiorentina perde il suo presidente. Arirvato nel giugno 2019, Commisso ha portato la formazione viola a disputare due finali di Conference League e una di Coppa Italia oltre ad aver costruito il centro sportivo Viola Park. Adesso, dopo la scomparsa anche di Joe Barone, resta un vuoto che andrà per forza colmato.
L’impegno della famiglia però non verrà a mancare. Anzi, proseguirà. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la moglie Catherine e il figlio Giuseppe, già nei quadri societari, dovrebbero prendere in mano le redini della società con il supporto dell’ad Stephan e del direttore generale Ferrari.
