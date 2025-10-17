Fiorentina col macigno della classifica, ma ecco altre sfide da urlo (e la Conference League)

I tre punti dopo sei giornate sono un macigno per la Fiorentina, che fino a questo momento in campionato ha deluso le aspettative e non di poco. Come se non bastasse, reduce dal ko interno contro la Roma, per la squadra di Stefano Pioli il calendario che segna il cammino viola fino alla prossima sosta di metà novembre e è di quelli da bollino nero. Anzi, da bollino rossonero, considerando che la prima partita del mini ciclo di ferro sarà a Milano contro il Milan.

I viola, che devono fare i conti anche con l'infortunio di Moise Kean, nelle altre sei gare fino alla sosta di novembre avranno anche i due impegni di Conference League in trasferta contro il Rapid Vienna e contro il Mainz. Gare che per forza di cose toglieranno energie e risorse per le sfide in campionato di livello contro il Bologna (al Franchi) e ancora a San Siro ma contro l'Inter. Chiudono il quadro le sfide contro Lecce e Genoa, quest'ultimo da affrontare nell'ambiente sempre caldo di Marassi.

Di seguito il programma delle sfide della Fiorentina fino alla prossima sosta (qui la programmazione tv nel dettaglio):

- Milan-Fiorentina (Serie A, 7^ giornata), domenica 19 ottobre

- Rapid Vienna-Fiorentina (Conference League, 2^ giornata), giovedì 23 ottobre

- Fiorentina-Bologna (Serie A, 8^ giornata), domenica 26 ottobre

- Inter-Fiorentina (Serie A, 9^ giornata), mercoledì 29 ottobre

- Fiorentina-Lecce (Serie A, 10^ giornata), domenica 2 novembre

- Mainz-Fiorentina (Conference League, 3^ giornata), giovedì 6 novembre

- Genoa-Fiorentina (Serie A, 11^ giornata), domenica 9 novembre