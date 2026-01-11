Fiorentina, Comuzzo: "Pensiamo di averla già vinta, ed è lì che prendiamo gol. La dedica..."
Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, ha parlato al termine della partita ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "Forse pensiamo di aver già vinto la partita, ma è proprio lì che prendiamo gol. Per come si era messa dovevamo vincerla, il campionato è ancora lungo e dobbiamo cercare di fare punti"
La dedica del gol a Matilde vero?
"Lei mi sta sempre vicino, così come la mia famiglia. Sarei stato ancora più importante per la vittoria"
