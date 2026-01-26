TMW Comuzzo omaggia Commisso: "Persona splendida. Per me è stato un secondo padre"

Tutta la squadra della Fiorentina era ovviamente presente alla Messa in suffragio di Rocco Commisso. A parlare con i media presenti, tra cui TMW, è stato Pietro Comuzzo, difensore del club viola, che ha omaggiato così il suo ex presidente: "Era una persona splendida, squisita. Ogni volta che lo incontravi ti salutava, ti sorrideva e ti chiedeva come stavi, ti porgeva la mano. Era, ripeto, una persona splendida, moralmente e umanamente lo era ancora di più. Questo è il ricordo che ci portiamo dietro di lui".

Spesso di lui si dice che fosse come un padre per voi.

"Sì, esattamente. Lo percepivamo così… Io personalmente ho subito un lutto abbastanza importante in famiglia e lui fu il primo che mi stette vicino, che mi venne a chiedere come stavo… Mi porto dietro questo ricordo, lo associo a un secondo padre".