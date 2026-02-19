Ferguson tra infortuni e futuro lontano da Roma. In Irlanda consigliano: "Vai al Celtic, farai 30 gol"

Qualcuno ha visto Evan Ferguson? Da settimane in casa Roma sembra si siano perse le tracce del centravanti irlandese, che continua a lavorare a parte a causa di un problema alla caviglia che non sembra dargli tregua. Parallelamente le prestazioni straripanti di Malen e un futuro nella Capitale dell'ex attaccante del Brighton che sembra definitivamente compromesso, avrebbero spinto Gian Piero Gasperini a non riporre più fiducia su un attaccante mai davvero apprezzato.

Se in Italia, tuttavia, nessuno pensa più a Ferguson, specialmente con questo Malen in grande spolvero, la sua assenza sta diventando un tema particolarmente caldo in Irlanda, visto anche il playoff che la formazione di Hallgrimsson dovrà giocare contro la Repubblica Ceca il prossimo 26 marzo.

E proprio dall'Irlanda, nella giornata di ieri, sono arrivate le parole dell'ex calciatore, tra le altre di Chelsea e Aston Villa, Andy Townsend che ha voluto dare un consiglio a Ferguson: "Segui le orme di Henrik Larsson e vai al Celtic. Lì puoi giocare ogni settimana, segnare 30 gol e dimostrare tutto il tuo talento. Se non riesci lì, forse non sei il giocatore che tutti pensavano fosse. Il Celtic soddisfa tutti i requisiti: lì imparerà a convivere con le aspettative e con la responsabilità di essere il protagonista. Dovrà convincere tutti, come hanno fatto le leggende prima di lui".