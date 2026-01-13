Fiorentina, continua la rivoluzione: Viti ha detto sì alla Sampdoria, sarà il prossimo a partire

Fiorentina e Sampdoria sono due grandi protagoniste del mercato invernale, con una campagna trasferimenti che sta cambiando e cambierà ancora la fisonomia delle squadre di Vanoli e Gregucci. Mattia Viti, centrale classe 2002 in uscita dalla Viola, è pronto a sposare la causa blucerchiati. Nelle ultime ore è arrivato il sì al progetto blucerchiato dell'ex Empoli, rivela Sky Sport.

Ora il difensore dovrà risolvere il prestito con la Fiorentina e rientrare formalmente al Nizza, club proprietario del cartellino, prima del nuovo trasferimento. Parallelamente, la Sampdoria continua a spingere anche per Kouamé, altro profilo seguito per rinforzare la squadra nelle prossime settimane, e ricordiamo che in estate sempre da Firenze è arrivato Antonin Barak.