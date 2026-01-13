Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Trapani, c'è un altro addio: Grandolfo saluta e si trasferisce al Casarano. Il comunicato

Trapani, c'è un altro addio: Grandolfo saluta e si trasferisce al Casarano. Il comunicato
© foto di TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:07Serie C
Tommaso Maschio

Dopo Pietro Ciotti, Giuseppe Carriero e Stefano Negro un altro calciatore lascia il Trapani per accasarsi altrove. Si tratta dell'attaccante Francesco Grandolfo che si trasferisce al Casarano sempre nel Girone C. Lo comunica la società salentina sui propri canali ufficiali:

"La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Francesco Grandolfo, attaccante, classe1992, che arriva dal Trapani dove ha disputato, nella stagione in corso, 21 presenze segnando 7 gol.

Cresciuto nel settore giovanile del Bari, Grandolfo ha esordito in Serie A il 7 maggio 2011, nella gara contro il Bologna, segnando una storica tripletta, a soli 18 anni, e per giunta in appena 26 minuti.

Dopo le esperienze con Bari e Chievo tra Serie A e Serie B, ha proseguito la sua carriera soprattutto con diverse squadre, tra cui Tritium, Savona, Correggese, Fidelis Andria, Virtus Verona, Vis Pesaro, Sambenedettese, Monopoli (33 presenze e 9 gol nella passata stagione) e infine Trapani".

