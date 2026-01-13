TMW
Roma, Robinio Vaz atteso oggi nella Capitale. Arriverà a titolo definitivo: i dettagli
Robinio Vaz è sempre più vicino alla Roma. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club giallorosso ha infatti trovato l'accordo definitivo con l'Olympique Marsiglia e il classe 2007 non arriverà né in prestito con diritto di riscatto né in prestito con obbligo. La formula sarà infatti quella del titolo definitivo, sulla base di 25 milioni bonus compresi.
Il giocatore è atteso oggi nella Capitale e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto che lo legherà per i prossimi quattro anni e mezzo alla Roma, per poi mettersi immediatamente a disposizione di Gian Piero Gasperini per la seconda parte della stagione.
