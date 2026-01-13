TMW L'arrivo di Raspadori non cambia il futuro di Lookman. Per l'Atalanta non è in uscita

L'Atalanta ha sorpreso tutti, ancora una volta, e ha piazzato il colpo Giacomo Raspadori, anticipando Roma e Napoli e riportando l'attaccante in Italia dopo appena metà stagione, visto il suo addio ai partenopei arrivato l'estate scorsa con destinazione Atletico Madrid, dove però il classe 2000 non è riuscito a imporsi. Con l'imminente arrivo dell'ex Sassuolo alla corte di Raffaele Palladino è lecito aspettarsi che qualcosa possa cambiare nell'attacco della Dea e almeno un giocatore, dopo Brescianini, potrebbe lasciare Bergamo in questa sessione di mercato.

Lookman blindato.

Chi pensa che il nome in uscita possa essere quello di Ademola Lookman non ha però fatto i conti con la volontà dell'Atalanta. Per la società orobica il nigeriano, attualmente impegnato in Coppa d'Africa, non è infatti tra i possibili partenti in questa sessione di calciomercato e l'intenzione dei nerazzurri è quella di trattenere il giocatore almeno fino al termine della stagione, per poi valutare gli eventuali nuovi sviluppi durante il mercato estivo.

I possibili addii.

I nomi da tenere in considerazione per un'eventuale cessione da parte dell'Atalanta sono quelli di Daniel Maldini, non per meno di 13 milioni di euro, visto che la Dea dovrebbe rientrare dall'investimento fatto l'estate scorsa, e di Lazar Samardzic, che potrebbe andare altrove a cercare maggiore spazio nella seconda parte di questa stagione.