Sampdoria, l'oggetto misterioso Narro verso il ritorno in Spagna: c'è il Real Murcia

Trentanove minuti in campo fra Serie B e Coppa Italia per un totale di cinque presenze. Victor Narro si appresta a salutare la Sampdoria da oggetto misterioso quale era arrivato. In estate l’esterno offensivo era stato pescato, grazie all’algoritmo, nelle serie inferiori iberiche dove aveva vestito le maglie di Deportivo La Coruna, Atletico Baleares, Lugo e Gimnastic Tarragona suscitando più di qualche perplessità sulla bontà di un giocatore non più giovanissimo che non si era mai confrontato con palcoscenici importanti.

Il classe ‘99 è stato gettato in campo nelle prime uscite stagionali senza ripagare però la fiducia e finendo presto a languire in panchina senza più vedere il campo da metà ottobre e diventando con il portiere Coucke e il centrocampista Ferri – altri due giocatori che non hanno convinto in questi primi sei mesi – il simbolo di un mercato estivo sbagliato con troppe scommesse poco conosciute che si sono rivelate ben presto perse.

Ora per l’attaccante si prospetta un ritorno in terza serie spagnola con il Real Murcia, come si legge su Primocanale, che è pronto a tesserarlo in prestito fino al termine della stagione. La speranza del club blucerchiato è quella che Narro possa rivitalizzarsi in patria e attirare qualche interesse in vista dell’estate. Il giocatore infatti è legato ai liguri fino al 2028, ma visti questi sei mesi impalpabili appare difficile che la Sampdoria possa puntarci in futuro.