Roma, ecco Robinio Vaz: l’attaccante è atterrato a Ciampino, domani le visite mediche. Le immagini
La Roma accoglie Robinio Vaz. L’attaccante francese, di origini senegalesi e bissau-guineane, è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Ciampino, accolto da diversi tifosi giallorossi, come testimoniano le immagini del nostro inviato nella Capitale.
Per l’affare con l’Olympique Marsiglia è stato decisivo il blitz dei giorni scorsi di Frederic Massara, direttore sportivo della Roma. L’accordo con l’OM prevede l’acquisto a titolo definitivo, sulla base di circa 25 milioni di euro bonus compresi.
Nelle prossime ore Robinio Vaz svolgerà le visite mediche di rito, per poi firmare il contratto che lo legherà ai capitolini fino al 2030, con ingaggio attorno ai 2 milioni di euro bonus compresi.
