Juve Stabia, individuato il sostituto di Stabile in difesa: è Dalle Mura del Cosenza

La Juve Stabia è alla caccia di un difensore centrale per sostituire quel Giacomo Stabile che ha fatto ritorno, per l’interruzione anticipata del prestito, all’Inter che lo ha poi girato nuovamente in prestito in Serie B al Bari. Per questo motivo la dirigenza campana si starebbe guardando attorno alla ricerca di un giocatore di prospettiva, ma con già esperienza nel campionato.

Il nome, come rivela Sky Sport, è quello di Christian Dalle Mura del Cosenza, dove in questa stagione ha collezionato nove presenze in Serie C. Il classe 2002, cresciuto nel vivaio della Fiorentina, vanta una solida esperienza in cadetteria dove ha vestito le maglie di Reggina, Pordenone, SPAL, Ternana e degli stessi calabresi per un totale di 88 presenze.

Il direttore sportivo Matteo Lovisa è al lavoro per portarlo in gialloblù, ma non per i prossimi sei mesi. L’idea della società è infatti quella di acquistare il cartellino del giocatore a titolo definitivo.