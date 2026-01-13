Juve, che numeri con Spalletti: meglio solo l'Inter. E nessuno ha così tanti marcatori

Nessuno, in Italia, corre veloce come la Juventus di Luciano Spalletti. A far sorridere il tecnico bianconero, all’indomani del 5-0 casalingo rifilato alla Cremonese, non c’è soltanto il dato relativo ai punti fatti, 24 dal 1° novembre 2025: solo l’Inter, in questo lasso di tempo, ne ha conquistati di più. Ma non finisce qui.

Da quando Spalletti allena la Vecchia Signora, di fatto, solo i nerazzurri di Cristian Chivu hanno numeri migliori dei bianconeri. In questo lasso di tempo, infatti, nessuno in Serie A ha segnato più gol della Juventus - 20, come l’Inter - e solo l’Inter, ancora una volta, ne ha subiti di meno (6 a 7).

Meglio dell’Inter, la squadra di Spalletti fa per quanto riguarda il numero di calciatori in gol: con la marcatura di Bremer alla Cremonese, sono infatti diventati sedici nel corso della stagione. Tra le squadre impegnate nei campionati big five, solo il Paris Saint-Germain, campione d’Europa in carica che in gol ha portato 17 giocatori, riesce a fare meglio da questo punto di vista.