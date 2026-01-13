Napoli, Rrahmani sul pari con l'Inter: "Ottima partita, gli episodi hanno deciso il risultato"

Alla vigilia della sfida al Parma, recupero della gara rimandata per la Supercoppa Italiana, è toccato ad Amir Rrahmani fare il punto della situazione in casa Napoli, pochi giorni dopo il 2-2 ottenuto contro l'Inter: "Sicuramente dal punto di vista tattico abbiamo fatto un'ottima partita: abbiamo creato, ci siamo difesi bene, abbiamo gestito bene la palla. Gli episodi hanno deciso il risultato ed è giusto così: il campionato sarà lungo, ci sono ancora tante partite da giocare. Difendere su Lautaro e Thuram? Ovviamente ci sono i duelli individuali ed abbiamo il nostro modo di difendere, ma la cosa più importante è come gestiamo la fase difensiva da squadra. L'Inter è una squadra molto forte con giocatori molto bravi: una delle avversarie più complesse da affrontare", ha detto il centrale a Radio CRC.

Sul momento della squadra: "È molto difficile gestire la stanchezza e preparare partite ogni tre giorni, però con lo staff tecnico ed i compagni cerchiamo di capire meglio, guardando i video dell'avversario. Cosa cambia dalla difesa a 4 a quella a 3? Il nostro modo di difendere cambia in base all'avversario e al sistema di gioco che utilizza. Mi trovo bene con Juan Jesus, che ha giocato di più ultimamente, ma anche Buongiorno e Beukema sono giocatori importanti. In questi campionati con tante partite sono tutti fondamentali".

Sulla rivelazione Hojlund: "Si sta migliorando ogni giorno: è bravissimo nello spazio, una caratteristica che ha sempre avuto. Secondo me da quando è qui si è migliorato nel posizionamento, nel proteggere la palla e nell'aiutare la squadra a salire".

Su Napoli-Parma: "Oggi era l'unico giorno per poter provare qualcosa in virtù della partita: penso che l'abbiamo preparata bene e domani dobbiamo entrare in campo con la testa giusta e l'atteggiamento corretto per prendere i tre punti".

Sui riconoscimenti individuali: "Il premio come miglior difensore della passata stagione per me significa molto. Ho 31 anni e sono in Serie A da 7 anni: è un privilegio ed un onore. È un traguardo importante per tutti i sacrifici che ho fatto".