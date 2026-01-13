Spalletti, che elogi per Fabregas: "Se fossi un giocatore vorrei essere allenato da lui"

"Non bisogna prendere decisioni a lungo termine con emozioni a breve termine. Noi dobbiamo andare a rifare la stessa partita nella prossima del calendario, magari aggiungendo qualcosa di nuovo". L'analisi di Luciano Spalletti, dopo la netta vittoria per 5-0 della sua Juventus contro la Cremonese, è arrivata lucida in conferenza stampa dopo la gara.

Parlando delle altre squadre, però, lo stesso Spalletti ha avuto modo di soffermarsi su alcune realtà che stanno facendo bene in campionato: "Per me l'Atalanta è una squadra fortissimo e Palladino sta facendo un lavoro eccezionale. Poi se sbagli ti vengono addosso come Bologna e Como".

E proprio sul Como, ecco l'endorsement di Spalletti su Fabregas: "Io ho letto che Fabregas ha fatto allungare il campo (qui i dettagli) e io se fossi un giocatore vorrei essere allenato da lui. Non vedo l'ora di giocarci contro per fargli i complimenti. Io voglio sentire cosa mi dirà quando glielo chiederò. Lo apprezzavo prima ma adesso è diventato un idolo".