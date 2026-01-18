Fiorentina, De Gea dedica la vittoria di Bologna a Commisso: "Lottiamo per te, presidente"
TUTTO mercato WEB
Il capitano della Fiorentina, David De Gea, ha commentato sui suoi canali social la vittoria di oggi contro il Bologna, dedicata al compianto presidente Rocco Commisso. Questo il bel post del portiere spagnolo su X: "Lottiamo per la storia di questo club e per tutti coloro che lo hanno rappresentato con il massimo rispetto. Per te, presidente".
La sfida del Dall'Ara è finita 2-1 a favore dei viola con reti di Mandragora e Piccoli da una parte e di Fabbian dall'altra.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee.
Le più lette
2 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee.
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"