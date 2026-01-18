Fiorentina, De Gea dedica la vittoria di Bologna a Commisso: "Lottiamo per te, presidente"

Il capitano della Fiorentina, David De Gea, ha commentato sui suoi canali social la vittoria di oggi contro il Bologna, dedicata al compianto presidente Rocco Commisso. Questo il bel post del portiere spagnolo su X: "Lottiamo per la storia di questo club e per tutti coloro che lo hanno rappresentato con il massimo rispetto. Per te, presidente".

La sfida del Dall'Ara è finita 2-1 a favore dei viola con reti di Mandragora e Piccoli da una parte e di Fabbian dall'altra.