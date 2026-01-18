Fiorentina, De Gea: "Commisso è qui con noi anche oggi. Abbiamo una responsabilità"
TUTTO mercato WEB
Il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni: "Mando un abbraccio a tutta la famiglia Commisso. Ringrazio tutto quello che ha fatto per la Fiorentina e per il calcio, è qua con noi anche oggi".
Cos'è stato per voi Rocco Commisso?
"Per me era un uomo di grande umiltà, ha fatto tanto per questo gruppo. Un abbraccio enorme alla famiglia".
Ci sono anche i ragazzi che non sono disponibili per la gara oggi.
"Ancora più uniti, abbiamo una responsabilità ancora più grande. Si parte da oggi, è vero che abbiamo fatto buoni risultati ultimamente e allora dobbiamo dargli continuità".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
3 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile