Fiorentina, De Gea: "Commisso è qui con noi anche oggi. Abbiamo una responsabilità"

Il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni: "Mando un abbraccio a tutta la famiglia Commisso. Ringrazio tutto quello che ha fatto per la Fiorentina e per il calcio, è qua con noi anche oggi".

Cos'è stato per voi Rocco Commisso?

"Per me era un uomo di grande umiltà, ha fatto tanto per questo gruppo. Un abbraccio enorme alla famiglia".

Ci sono anche i ragazzi che non sono disponibili per la gara oggi.

"Ancora più uniti, abbiamo una responsabilità ancora più grande. Si parte da oggi, è vero che abbiamo fatto buoni risultati ultimamente e allora dobbiamo dargli continuità".