Fiorentina, De Gea: "Riporteremo la squadra dove merita. Abbiamo una grande responsabilità"

Il portiere e capitano della Fiorentina, David De Gea, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'evento Siamo Firenze - Una città da massima serie che si è tenuto all'interno di Palazzo Vecchio, nel salone dei cinquecento. Queste le sue parole raccolte da FirenzeViola.it: "Siamo qui con i ragazzi della Fiorentina e sono contento di essere tra loro. A Giuseppe Commisso cosa dico? Abbiamo una grossa responsabilità, stiamo diamo tutto in allenamento e nelle partite. La stagione è lunga e stiamo facendo le cose passo dopo passo per riportare la Fiorentina dove merita".

Anche il sindaco di Firenze, Sara Funaro, presente all'evento, ha parlato alla stampa presente: "Oggi è una grande giornata, grazie all'assessora Perini. Abbiamo le eccellenze del nostro territorio, un patrimonio sportivo straordinario nella nostra città, formato dai giovani. È giusto celebrarlo qui, nella casa dei fiorentini, Firenze è parte dello sport e motivo d'orgoglio".

Per la Fiorentina è un momento di lutto. Ma è già stato nominato il nuovo presidente.

"Ho fatto già ieri gli auguri a Giuseppe, al funerale e al Duomo ho portato loro il mio abbraccio. Ma sono certo che lui e Catherine porteranno in società tanta passione e dedizione: a titolo personale e di Palazzo Vecchio, un grosso in bocca al lupo personale".