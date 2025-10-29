TMW
Fiorentina, dopo il danno la beffa: l'Inter vince 3-0 e la Curva Nord canta "Pioli is on Fire"
TUTTO mercato WEB
Dopo il danno, la beffa, per la Fiorentina e in particolar modo per Stefano Pioli. Dopo il gol del 3-0 firmato da Hakan Calhanoglu, San Siro ha preso di mira il tecnico viola, in passato al Milan, cantando al suo indirizzo 'Pioli is on fire', celebre coro sulle note di Freed From Desire che i tifosi rossoneri erano soliti cantargli.
Per Pioli continua il tabù contro l'Inter, alla settima sconfitta consecutiva dopo i sei derby persi quando era sulla panchina del Milan.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
2 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Ora in radio
Primo piano
Inter-Fiorentina 3-0, le pagelle: Calhanoglu stappa e chiude, Sucic da vedere e rivedere. Crisi viola
Vlahovic osannato dallo Stadium. Spalletti non potrà non ripartire dal miglior centravanti della Juventus
Serie A
Serie B
Spezia-Padova 1-1, Le pagelle: non basta Lapadula ai liguri. Sarr disastroso, Lasagna killer instict
Serie C
Calcio femminile