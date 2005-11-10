Fiorentina, Dragusin: "Non facciamoci condizionare dagli episodi"
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Giuseppe Lenoci
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Oggi alle 14:49Serie A
autore Giuseppe Lenoci
18.10.2026 14:49Serie A
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© foto di Federico De Luca 2026
Prima del match, in programma alle 15:00 al 'Franchi', tra Fiorentina e Como, ecco le parole di Radu Dragusin ai microfoni di DAZN: "Non penso sia un problema di approccio, abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta e reggiamo anche con squadre con un valore superiore al nostro. Non dobbiamo permettere agli episodi di farci uscire dalla partita".
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