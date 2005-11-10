Alla prima da titolare si sblocca subito Liberali: è 0-1 tra Fiorentina e Como al 33'
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Niccolò Righi
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Oggi alle 15:35Serie A
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18.10.2026 15:35Serie A
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Si sblocca la partita al Franchi: Como in vantaggio al 33’ con il primo gol in Serie A con la maglia dei lariani alla prima da titolare di Mattia Liberali. Controllo perfetto del trequartista che si orienta la palla sul sinistro, calcia dal limite dell’area sul secondo palo e batte De Gea.
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