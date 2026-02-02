Fiorentina, ecco Rugani. Il nuovo difensore è appena arrivato al Viola Park: le immagini
Daniele Rugani è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Come mostrato dalle immagini in calce all’articolo, il difensore è appena arrivato al Viola Park in nella giornata di domani, svolgerà le visite mediche con il suo nuovo club prima di apporre la propria firma sul contratto.
Come vi abbiamo raccontato, il club viola e la Juventus nelle scorse ore hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del difensore classe ‘94 sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo nel caso in cui i toscani riuscissero a centrare la salvezza al termine della stagione.
Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il prestito oneroso è pari a 500mila euro a cui se ne dovranno aggiungere altri 2 milioni in caso di riscatto.
