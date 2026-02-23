Più chiari i tempi di recupero di De Bruyne dopo il rientro a Napoli: c'è una partita nel mirino
Non c’è tempo per rimuginare in casa Napoli. Dopo il passo falso di Bergamo contro l’Atalanta, gli azzurri hanno subito voltato pagina riprendendo gli allenamenti in vista del prossimo appuntamento di campionato, in programma sabato alle 18:00 sul campo dell’Hellas Verona. Una sfida delicata, che arriva in un momento chiave della stagione.
Come reso noto dal club, il gruppo si è ritrovato questa mattina al Training Center per una seduta differenziata. Programma di scarico per i calciatori impiegati dal primo minuto a Bergamo, lavoro metabolico più intenso per chi ha avuto meno spazio. Una gestione mirata, pensata per recuperare energie fisiche e mentali dopo una gara dispendiosa.
Tra le notizie più incoraggianti per Antonio Conte c’è il ritorno a Castel Volturno di Kevin De Bruyne, rientrato per completare l’ultima fase del recupero dopo la lesione al bicipite femorale rimediata il 25 ottobre. Il belga continua a lavorare con cautela e, al momento, non c’è una data ufficiale per il rientro tra i convocati.
Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’orizzonte più realistico resta la seconda metà di marzo, con Napoli-Lecce del 15 marzo come possibile traguardo. Conte attende risposte dal campo, consapevole che l’esperienza e la qualità di De Bruyne potrebbero fare la differenza nel finale di stagione.