Ci voleva un rigore per sbloccare Bologna-Udinese: Bernardeschi porta avanti i rossoblù
Serviva un rigore per sbloccare il risultato di Bologna-Udinese. E a trasformarlo è Federico Bernardeschi, bravo a spiazzare Okoye dagli undici metri. Penalty conquistato da Castro per fallo di Karlstrom. I rossoblù si portano in vantaggio a un quarto d'ora dalla fine.
