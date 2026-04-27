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Fattori: "Dura per la Fiorentina ripartire da Vanoli. Nonostante la media punti"

Fattori: "Dura per la Fiorentina ripartire da Vanoli. Nonostante la media punti"TUTTO mercato WEB
Dimitri Conti
Oggi alle 22:20Serie A
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L'ex attaccante Sauro Fattori, oggi allenatore e opinionista per Radio FirenzeViola, si è espresso sui temi legati al pareggio tra la Fiorentina e il Sassuolo, lo 0-0 venuto fuori dalla sfida domenicale della 34^ giornata di Serie A: "Vanoli ha fatto il suo e questo non si può negare, anche a livello di numeri. Da quando è arrivato ha una media punti di 1,38 e nell'ultimo periodo sarebbe ottavo, il suo lavoro non può essere messo in dubbio. Ma ripartire da lui sarebbe dura".

Come commentare i tanti infortuni di questa Fiorentina? Dice Fattori: "Ti fanno capire quanto è forte la rosa della Fiorentina se fa punti con tutte queste assenze. Ieri sono rimasto male: avrei voluto vedere un po' più di libertà, invece sembrava un approccio per non perdere".

E ancora, Fattori si esprime così su cosa ha mostrato la Fiorentina contro il Sassuolo: "Va bene prendere un punto, ma era l'occasione ideale per giocare liberi. Non vuol dire essere l'armata Brancaleone, ma almeno rischiare qualcosa. E invece la Fiorentina non ha mai passato la metà campo".

Conclude così Fattori: "Firenze risponde sempre presente, ma ieri ci voleva coraggio per andare allo stadio. Giocavano due squadre senza obiettivi, dovevano giocare libere. Se la Fiorentina avesse giocato più spregiudicata avrebbe svegliato anche il Sassuolo. Invece una sola buona occasione in tutta la partita".

Per tutte le sue dichiarazioni, ascolta il podcast

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