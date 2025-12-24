TMW Sorpasso a Parma e Mainz per Skoglund: lo svedese adesso è vicino al Girona

Sorpasso per Hampus Skoglund, obiettivo di mercato da diversi mesi per il Parma: il club ducale ha seguito lo svedese dell'Hammarby già in estate, ma non ha affondato il colpo, ed è alla ricerca di un terzino destro anche in questa sessione di mercato, che non dovrebbe però essere lo svedese. Stando a quanto da noi raccolto, il giocatore adesso sarebbe vicino agli spagnoli del Girona.

I catalani hanno sorpassato nelle ultime ore Mainz e Parma, avvicinandosi sensibilmente all'obiettivo: il terzino 21enne è reduce da 32 presenze con la maglia biancoverde, ma ora il suo futuro sembra essere in Liga.