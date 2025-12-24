Il messaggio di Grifo a Gattuso: "Penso sempre all'Italia, lavorerò per tornare in Nazionale"

Il cuore di Vincenzo Grifo batte per l’Italia. L'attaccante ora in forza al Friburgo non ha mai mollato un attimo il sogno di tornare a vestire la maglia della Nazionale. Un'emozione provata per la prima volta sette anni fa e che vuole riprovare. Nel corso di un'intervista concessa a Gianlucadimarzio.com, il classe 1993 natio di Pforzheim ha raccontato che non ha dovuto "nemmeno pensare a quale nazionale scegliere".

La mente non può non tornare a quel novembre del 2018, quando Roberto Mancini lo ha voluto in Nazionale per la prima volta. Una notizia che ha dovuto metabolizzare: "Non me l’aspettavo - ha proseguito la punta - credevo di essere su Scherzi a parte".

Grifo non ha nascosto il suo amore per il nostro Paese, "sono al 100% italiano" ci tiene a precisare e non si perde mai una partita della nostra Nazionale. Un sogno, quello azzurro, che non è svanito. Una speranza, un messaggio diretto al commissario tecnico Gennaro Gattuso in vista dei playoff di qualificazione al prossimo Mondiale: "Voglio continuare a fare bene fino a marzo e fare di tutto per tornare in nazionale. Un pochino ci penso sempre, lavorerò fino ai playoff e poi fino ai Mondiali per essere chiamato".