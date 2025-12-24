Fullkrug oggi si allena, ma da solo: ecco perché. Ma c'è già la data dell'esordio

Nella giornata di ieri, il Milan ha portato a compimento il primo acquisto del suo calciomercato invernale: dopo l'arrivo a Milano lunedì sera, Niclas Fullkrug ha, infatti, svolto ieri tutto l'iter delle visite mediche e dell'idoneità sportiva. È pronto dunque, a firmare il contratto che lo legherà al club rossonero per i prossimi sei mesi più opzione per il prossimo anno in caso di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Il primo allenamento

Nonostante non sia arrivata l'ufficialità, il tedesco sarà oggi a Milanello e sosterrà il primo allenamento. Non si allenerà con i compagni di squadra: per quello bisognerà aspettare il nulla osta del West Ham che, verosimilmente, arriverà dopo Natale. Nel frattempo, Fullkrug cercherà di mettersi subito in condizione, in modo da essere ufficializzato appena possibile, tesserato il prima possibile e convocato il prima possibile.

Le date

Fullkrug, precisamente, verrà tesserato il prossimo 2 gennaio, giorno in cui si aprirà ufficialmente il mercato invernale, e, grazie ad una deroga della FIGC, potrà essere in campo già la sera stessa a Cagliari. Alla rosa di Max Allegri, d'altronde, mancava un centravanti fisico come lui, oltre che una prima punta in grado di assicurare qualche gol visto che Gimenez e Nkunku sono ancora fermi a quota zero reti in Serie A.