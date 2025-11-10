Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Parma, solo Britschgi in Nazionale. È stato convocato dalla Svizzera Under 21

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 18:15Serie A
Simone Lorini

Sono cinque i convocati gialloblu con le rispettive nazionali in casa Parma, falcidiato dagli infortuni nelle ultime due gare di campionato con risvolti anche sulle convocazioni in Nazionale. Sascha Britschgi, Alessandro Ciardi e Kristaps Mosans rispettivamente per le gare di qualificazione a Euro U21 ed Euro U19, Dominik Drobnič per uno stage e Daniel Mikolajewski per uno stage e una gara di Elite League.

ALESSANDRO CIARDI
Convocato con l’Italia U19 per le gare di qualificazione a Euro U19.
Italia-Moldavia: 12 novembre ad Acireale
Italia-Bosnia Erzegovina: 15 novembre a Catania
Italia-Polonia: 18 novembre a Catania

SASCHA BRITSCHGI
Convocato con la Svizzera U21 per le gare di qualificazione a Euro U21. Svizzera-Francia: 14 novembre a Losanna
Lussemburgo-Svizzera: 18 novembre a Esch

KRISTAPS MOSANS
Convocato con la Lettonia U19 per le gare di qualificazione a Euro U19.
Lettonia-Scozia: 12 novembre a Kaunas (Lituania)
Lettonia-Inghilterra: 15 novembre a Kaunas (Lituania)
Lettonia Lituania: 18 novembre a Kaunas (Lituania)

DOMINIK DROBNIČ
Convocato con la Slovenia U19 (Stage).

DANIEL MIKOLAJEWSKI
Convocato con la Polinia U20 (stage) e una partita di Elite League. Repubblica Ceca-Polonia: 14 novembre a Nachod

