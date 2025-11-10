Da Asllani a Saul Coco, sono 12 i giocatori del Torino convocati in Nazionale. L'elenco completo

Dopo aver raccolto 14 punti nelle prime gare di campionato, anche per il Torino arriva il momento della sosta, con i calciatori granata che stanno raggiungendo in queste ore le rispettive Nazionali in giro per il mondo. Nello specifico, si apprende dai canali ufficiali del club, sono dodici i calciatori della rosa di mister Baroni che hanno ricevuto la convocazione.

Ecco l'elenco completo con i rispettivi impegni:

Chè Adams (Scozia): Grecia-Scozia il 15/11 e Scozia-Danimarca il 18/11

Kristjan Asllani (Albania): Andorra-Albania il 13/11 e Albania-Inghilterra il 16/11

Saul Coco (Guinea Equatoriale): Kenia-Guinea Equatoriale il 14/11 e Guinea Equatoriale-Isole Comore il 18/11

Gvidas Gineitis (Lituania): Lituania-Israele il 13/11 e Olanda-Lituania il 17/11

Ivan Ilic (Serbia): Inghilterra-Serbia il 13/11 e Serbia-Lettonia il 16/11

Emirhan Ilkhan (Turchia U21): Turchia U21-Ucraina U21 il 14/11 e Lituania U21-Turchia U21 il 18/11

Arian Ismajli (Albania): Andorra-Albania il 13/11 e Albania-Inghilterra il 16/11

Guillermo Maripan (Cile): Russia-Cile il 15/11 e Cile-Perù il 18/11

Adam Masina (Marocco): Marocco-Mozambico il 14/11 e Marocco-Uganda il 18/11

Aieu Njie (Svezia U21): Macedonia U21-Svezia U21 il 13/11 e Armenia U21-Svezia U21 il 18/11

Marcus Pedersen (Norvegia): Norvegia-Estonia il 13/11 e Italia-Norvegia il 16/11

Nikola Vlasic (Croazia): Croazia-Fer Oer il 14/11 e Montenegro-Croazia il 17/11