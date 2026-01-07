Fiorentina, Gosens: "Punto guadagnato, un mese fa avremmo perso 3-0 nel primo tempo"

Robin Gosens, difensore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo il 2-2 sul campo della Lazio: "Se fai un gol al 90' vuoi portare a casa il risultato ma dobbiamo essere obiettivi e dire che nel primo tempo abbiamo sofferto veramente tanto. Ed è un punto guadagnato, non due persi, secondo me".

Cosa è cambiato nella Fiorentina?

"Questa partita è un bell'esempio di come stiamo. Un mese fa avremmo perso 3-0 già nel primo tempo. Ok, abbiamo sofferto, ma guardate come ci buttavamo per non prendere gol, quasi a voler rischiare la vita. Chi scende in campo ha capito che non contano le belle figure, le prove individuali e l'ego, ma solo soffrire insieme. Solo così possiamo ottenere qualcosa".

Il nuovo modulo vi aiuta? Fagioli sembra diverso.

"Il nuovo sistema ci ha dato libertà e freschezza, a volte le cose nuove ti liberano la mente e questo è successo. Siamo usciti dalla comfort zone, questo ci porta ai risultati ed è la cosa che conta. Fagio sta alla grande in questo momento, è un giocatore che ha bisogno di fiducia e amore, forse si trova meglio in questo sistema, ha più spazi e si trova meglio. Quando è in questo mood può fare la differenza a centrocampo".