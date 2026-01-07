La Fiorentina riprende subito la Lazio: invenzione di Fagioli per l'1-1 di Gosens
Immediata risposta della Fiorentina, che trova l'1-1 contro la Lazio al 56' grazie a Robin Gosens. Gran bella azione da parte di Fagioli, che manovra all'esterno dell'area e imbuca con il mancino per l'inserimento di Gosens, che incrocia con il mancino e non lascia scampo a Provedel.
Tutto da rifare, subito, per la Lazio, che era appena passata in vantaggio.
