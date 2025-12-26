Parma-Fiorentina, i convocati di Vanoli: torna Gosens. Richardson out per scelta tecnica

Alla vigilia della sfida contro il Parma, in programma per domani alle ore 12.30 allo stadio Tardini, il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha diramato la lista dei convocati. Assente Amir Richardson per scelta tecnica, con la società gigliata che non ha gradito l'intervista rilasciata dal centrocampista marocchino a L'Equipe nella quale ha affermato di voler andare via in questo mercato di gennaio, con il Nizza come destinazione gradita.

Out anche Fazzini, Lamptey, Pablo Marì, Sabiri e lo squalificato Ranieri. Torna invece a disposizione Robin Gosens, recupero molto importante per lo stesso Vanoli, sia per quando potrà dare in campo il tedesco che per il leader che avrà un peso specifico importante anche all'interno dello spogliatoio.

L'elenco completo.

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.

Difensori: Dodo, Fortini, Gosens, Kospo, Parisi, Pongracic, Viti.

Centrocampisti: Fagioli, Kouadio, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Sohm.

Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Kouame, Piccoli.