Fiorentina, Harrison: "Ai tifosi dico che farò il massimo. Firenze? Sono aperto a suggerimenti..."

Il neo acquisto della Fiorentina, Jack Harrison, ha parlato al sito ufficiale viola spiegando le sue prime sensazioni da rinforzo della squadra viola, che ha raggiunto in questi giorni dopo la fine dell'esperienza in Premier: "Sono entusiasta di iniziare e ho conosciuto un paio compagni anche se in questi giorni sono stato impegnato con le viste mediche - Il Viola Park è un posto bellissimo, non vedo l'ora di allenarmi e partire con questa nuova avventura. Questa è un'esperienza nuova per me, ma ho la mente sempre aperta e sono emozionato di essere qui.

Firenze ancora non l'ho visitata, se qualcuno ha qualche suggerimento sono pronto ad ascoltare. Vanoli? Solo brevi interazioni per ora, mi sembra davvero una brava persona", ha detto l'ex Leeds.

Ancora sull'ambiente: "Qui sono stati tutti gentili, accoglienti e disponibili. Commisso? Ho sentito belle cose sulla famiglia Commisso e quanto amano la Fiorentina dispiace per la sua scomparsa e faccio le mie condoglianze alla famiglia, so che hanno fatto tanto per Firenze e per la Fiorentina e sono contento di farne parte. Prometto a tutti i tifosi viola che darò il massimo per questa maglia, per tornare a vincere e risalire la classifica e che lavorerò sull'italiano".