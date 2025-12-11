Fiorentina, i 23 convocati di Vanoli per la Dinamo Kiev: confermate cinque assenze
Ancora qualche ora e la Fiorentina scenderà in campo per affrontare la Dinamo Kiev, quinta giornata della League Phase di Conference League in programma al Franchi alle ore 18:45. Per l'occasione Paolo Vanoli ha convocato 23 calciatori. Confermate le assenze di Gosens, Fazzini, Fagioli e Sabiri, come comunicato dallo stesso tecnico nella conferenza stampa di vigilia. Nella lista presente Christian Kouamé, inserito al posto del lungo degente Tariq Lamptey. Questa la lista completa:
Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli;
Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Kospo, Pablo Marì, Pongracic, Parisi, Ranieri, Viti, Kouadio;
Centrocampisti: Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Richardson, Sohm;
Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Piccoli, Kouame.
