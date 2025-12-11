Fiorentina, Vanoli a caccia della prima vittoria: contro la Dinamo Kiev non può sbagliare

“Ogni partita è importante e domani cercheremo un risultato che ci serve per autostima e morale. Poi dopo penseremo ad un altra finale”. Le chiama ‘finali’ Paolo Vanoli i prossimi due appuntamenti della Fiorentina: questa sera in Conference League al Franchi contro la Dinamo Kiev, quinta e penultima gara della League Phase del torneo, e domenica sempre al Franchi contro l’Hellas Verona. La gara contro gli ucraini, per i viola, arriva in un momento di grande crisi e per questo ha le fattezze di una sosta indesiderata che toglie il focus dall’obiettivo salvezza in campionato. I toscani però non si possono permettere di fallire un altro appuntamento in campo Europeo, in primis perché un risultato positivo permetterebbe a Vanoli di festeggiare la prima vittoria da allenatore della Fiorentina e tirare su una boccata di ossigeno, ma soprattutto perché la classifica del maxi girone vede Ranieri e compagni al 17esimo posto e quindi in piena lotta playoff.

Ranieri confermato

A proposito di Ranieri, ieri ha affiancato il proprio Mister nella conferenza stampa di vigilia, assumendosi le proprie responsabilità di capitano con rinnovata fiducia: “La fascia? Ormai è tanto che sono al centro di questo dibattito e lo capisco che in una situazione così si cercano risposte nel Capitano. So che potrei fare di più, ma ho la fortuna che in spogliatoio tanti - Dzeko, Gosens, Marì - mi stanno dando dei consigli fantastici su come gestire un gruppo. Per me la fascia è un valore aggiunto e le offese che ricevo non mi cambiano. Cerco sempre di dare il massimo, anche negli errori”. Poi l’ammissione della colpa e la carica ai compagni: “Siamo consapevoli della situazione e gli alibi sono finiti. Serve coraggio, personalità e unione per affrontare queste partite. Noi giocatori siamo i primi responsabili. Abbiamo grandi giocatori, grandi valori e già da domani dobbiamo dimostrare che ci siamo. La notte non dormiamo perché soffriamo e ci siamo stufati di stare in questa situazione".

Le scelte di formazione

Per quanto riguarda le scelte di formazione, Vanoli dovrà fare i conti con una ricaduta subita da Gosens che lo terrà fuori domani e con molta probabilità anche nella gara contro l’Hellas Verona. Domani saranno assenti anche Fazzini e Fagioli, che il tecnico però conta di recuperare per domenica. Dopo la squalifica che lo ha tenuto fuori a Reggio Emilia, davanti a De Gea potrebbe tornare Pongracic, affiancato da Pablo Marì e Viti. A centrocampo sarà Nicolussi Caviglia a sostituire Fagioli, supportato da Ndour e Mandragora come mezz’ali e da Dodo e Fortini sulle corsie esterne. In attacco pronti a rivedersi Dzeko e Piccoli.