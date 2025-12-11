Roma, Dybala tentato dal Boca. Il dt Delgado: "Faremo tutto il possibile per prenderlo"
Il rinnovo di Paulo Dybala è diventato uno dei temi più caldi in casa Roma. L’attaccante argentino, il cui contratto scadrà nel giugno 2026, potrebbe davvero valutare l’idea di lasciare la Capitale per fare ritorno in patria. Se inizialmente le voci provenienti dall’Argentina, in particolare dall’ambiente Boca Juniors, sembravano semplici suggestioni di mercato, negli ultimi giorni il quadro si è fatto molto più concreto.
A riaccendere le indiscrezioni è stato prima il padre di Leandro Paredes, che dall’Argentina ha parlato apertamente della possibilità che la Joya possa vestire la maglia del Boca. Ora anche la dirigenza del club di Buenos Aires sembra intenzionata a sondare con determinazione la fattibilità dell’operazione.
Il direttore tecnico degli Xeneizes, Marcelo Delgado, stretto collaboratore del presidente Juan Roman Riquelme, è intervenuto ai microfoni di Radio La Red confermando l’interesse per il numero 21 giallorosso. Le sue parole non lasciano spazio ai dubbi: "Dybala? È un sogno, un’illusione e forse anche qualcosa di reale. Faremo tutto il possibile per portarlo qui, al di là delle reali probabilità che ciò accada". La Roma osserva con attenzione gli sviluppi, consapevole che eventuali decisioni dell’argentino potrebbero influenzare significativamente le strategie future del club.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.