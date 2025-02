Fiorentina, il dg Ferrari: "Ci siamo ritrovati in una situazione paradossale per il Franchi"

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto nel corso di un convegno sulle infrastrutture sportive. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da FirenzeViola.it.

Ha detto Ferrari: “Sono state dette cose sacrosante: il Viola Park è l’esempio di una collaborazione strettissima tra il Comune di Bagno a Ripoli e Rocco Commisso. Tuttavia troppo spesso in Italia certe persone trovano difficoltà nell’investire nelle infrastrutture sportive”.

Avete avuto qualche problema sullo stadio, gli viene fatto notare. E il dirigente della Fiorentina spiega: “Purtroppo sullo stadio ci siamo trovati in una situazione paradossale: la politica non può non aiutare certe situazioni. La giunta precedente ha voluto iniziare comunque i lavori di ristrutturazione del Franchi con i soldi del PNRR nonostante i fondi non fossero completi. C’è stato uno scarso coinvolgimento della Fiorentina nel progetto che poi ha vinto il concorso e oggi, per fortuna, ci ritroviamo con l’attuale giunta a rivedere tutti i passaggi che banalmente si potevano fare un anno e mezzo fa. Stiamo rivedendo il progetto per capire le migliorie da fare e stiamo dando una mano al comune per trovare le modalità economiche per portare a termine il progetto. Purtroppo capita in un pessimo periodo perché nel 2026 avremo il centenario e probabilmente lo stadio non sarà pronto”.