Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Kean s'è definitivamente rimesso in moto: clausola e scenari per la prossima estate

Kean s'è definitivamente rimesso in moto: clausola e scenari per la prossima estateTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Raimondo De Magistris
Oggi alle 11:10Serie A
Raimondo De Magistris

Anche ieri sera la Fiorentina ha avuto bisogno di Moise Kean. Nonostante il 3-0 conquistato una settimana fa in terra polacca, alla squadra gigliata al Franchi contro lo Jagiellonia sono serviti i tempi supplementari per staccare il pass per gli ottavi di finale di Conference League. Non è bastato il monito di Paolo Vanoli nella conferenza stampa della vigilia, Mandragora e compagni sono scesi in campo con la spina staccata e la tripletta dell'interessante classe 2007 Bartosz Mazurek ha trascinato la partita oltre il 90esimo.
Sotto di tre gol Vanoli ha inserito anche il suo centravanti titolare e Kean è stato protagonista della rete del 2-3, un gol fondamentale perché di lì a poco lo Jagiellonia realizzerà anche il poker fissando così il punteggio sul definitivo 2-4. "Il gol è tuo o di Fabbian? Non lo so, lui mi ha detto che era suo. L'importante è essere passati", ha detto Kean al termine della gara. In realtà alla fine la UEFA assegnerà autogol a Romanczuk.

Moise Kean in questo momento è il vero faro di una Fiorentina che ieri ha dimostrato di non essere ancora guarita. I suoi gol in campionato, tre nelle ultime tre partite di Serie A, sono serviti per rivedere la luce in classifica. Per ritrovare la zona salvezza 127 giorni dopo l'ultima volta. "Siamo arrivati con un po' di stanchezza, ma dovevamo essere più lucidi. Dobbiamo sempre imparare, adesso prepariamoci per la prossima", ha dichiarato ieri sera il centravanti della Nazionale. Parole da leader, da giocatore che a dicembre e a gennaio non ha mai voluto valutare un possibile trasferimento. Soprattutto perché la stagione della Fiorentina è di quelle complicatissime.

Lo scenario cambierà in estate. Cambierà mentre si spera Kean sia negli Stati Uniti insieme alla nostra Nazionale per giocarsi le gare del Mondiale. Già, perché in estate si attiverà una nuova clausola nel contratto del centravanti classe 2000 da 62 milioni di euro. Sarà attiva nelle prime due settimane di luglio e a quel punto non è difficile immaginare possano fioccare delle offerte. Soprattutto dall'Arabia Saudita (l'Al Hilal lo voleva già a gennaio, ndr) e dalla Premier League. Offerte che, a differenza di quanto accaduto a gennaio, verranno prese in considerazione. Sia dal giocatore che dalla stessa Fiorentina.

Articoli correlati
Fantacalcio, 27ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 27ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Fiorentina, Kean: "Dovevamo essere più lucidi. Miglioreremo nelle prossime partite"... Fiorentina, Kean: "Dovevamo essere più lucidi. Miglioreremo nelle prossime partite"
Se n'è accorto anche Gattuso: non sarà il miglior Kean, ma ha segnato il terzo gol... Se n'è accorto anche Gattuso: non sarà il miglior Kean, ma ha segnato il terzo gol di fila
Altre notizie Serie A
Champions League, dalle 12 il sorteggio degli ottavi in diretta. Bayern o Arsenal... Live TMWChampions League, dalle 12 il sorteggio degli ottavi in diretta. Bayern o Arsenal per l'Atalanta
Jashari: "Milan, ora sono al 100%. Allegri puoi solo ascoltarlo, vogliamo la Champions"... Jashari: "Milan, ora sono al 100%. Allegri puoi solo ascoltarlo, vogliamo la Champions"
Atalanta, possibili maxi-plusvalenze sulle fasce: quanto valgono Bernasconi e Palestra... Atalanta, possibili maxi-plusvalenze sulle fasce: quanto valgono Bernasconi e Palestra
Veloccia (assessore Urbanistica): "Stadio della Roma pronto in tempo per gli Europei... Veloccia (assessore Urbanistica): "Stadio della Roma pronto in tempo per gli Europei 2032"
Bergomi: "L'Inter ha dato tutto. Bodo più forte di Borussia Dortmund e Galatasaray"... Bergomi: "L'Inter ha dato tutto. Bodo più forte di Borussia Dortmund e Galatasaray"
Inter, Juventus e Milan: tutti sulle tracce di Kostov. Ma la Stella Rossa chiede... Inter, Juventus e Milan: tutti sulle tracce di Kostov. Ma la Stella Rossa chiede 20 milioni
Parma-Cagliari, i convocati di Cuesta: Suzuki rientra dopo un girone, c'è anche Circati... Parma-Cagliari, i convocati di Cuesta: Suzuki rientra dopo un girone, c'è anche Circati
Kean s'è definitivamente rimesso in moto: clausola e scenari per la prossima estate... Kean s'è definitivamente rimesso in moto: clausola e scenari per la prossima estate
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
3 Il Bologna batte il Brann con Joao Mario, Italiano lo invita a sorridere. E bacchetta Dallinga
4 Sergej Milinkovic-Savic, il giallo di mercato fra Fiorentina e Lazio. Lotito ha rifiutato 140 milioni
5 Mauro Icardi di nuovo in Italia? C'è una priorità Galatasaray, ma l'apertura è totale
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Champions League, dalle 12 il sorteggio degli ottavi in diretta. Bayern o Arsenal per l'Atalanta
Immagine top news n.1 Un'altra notte da sogno per Bernasconi: il calcio italiano prende appunti. Anche Gattuso
Immagine top news n.2 Mauro Icardi di nuovo in Italia? C'è una priorità Galatasaray, ma l'apertura è totale
Immagine top news n.3 Juventus proiettata verso il futuro: al via la stagione dei rinnovi
Immagine top news n.4 Europa e Conference League, i risultati della serata e i tabelloni per gli ottavi di finale
Immagine top news n.5 La Fiorentina fa gli incubi ma si salva nei supplementari. Jagiellonia eliminato e ottavi acciuffati
Immagine top news n.6 Il Bologna batte il Brann con Joao Mario, Italiano lo invita a sorridere. E bacchetta Dallinga
Immagine top news n.7 La Juve guarda al futuro: Pinsoglio e McKennie rinnovano. Poi Locatelli e Spalletti?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.2 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.3 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.4 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Vicenza ormai certo della B. Gallo dà metodologia, mentalità e carattere"
Immagine news Serie C n.2 Lerda: "Vicenza praticamente in B con merito. Il Crotone può fare qualche punto in più"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve-Spalletti, comunque avanti insieme? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Champions League, dalle 12 il sorteggio degli ottavi in diretta. Bayern o Arsenal per l'Atalanta
Immagine news Serie A n.2 Jashari: "Milan, ora sono al 100%. Allegri puoi solo ascoltarlo, vogliamo la Champions"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, possibili maxi-plusvalenze sulle fasce: quanto valgono Bernasconi e Palestra
Immagine news Serie A n.4 Veloccia (assessore Urbanistica): "Stadio della Roma pronto in tempo per gli Europei 2032"
Immagine news Serie A n.5 Bergomi: "L'Inter ha dato tutto. Bodo più forte di Borussia Dortmund e Galatasaray"
Immagine news Serie A n.6 Inter, Juventus e Milan: tutti sulle tracce di Kostov. Ma la Stella Rossa chiede 20 milioni
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, Castori: "Venezia senza punti deboli. Non dovremmo commettere errori"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Ballardini: "Attenzione, la Juve Stabia non è in crisi. Izzo? Lo riavremo con il Padova
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria-Bari e Catanzaro-Frosinone: tutti i convocati per la 27ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Insigne: "Non penso al futuro, ma solo al Pescara. C'è una salvezza da centrare"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 27ª giornata: Bari verso l'ultima chiamata, il Monza spera nel sorpasso. La guida completa
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Sampdoria-Bari: si salvi chi può, scontro diretto fra deluse al Ferraris
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Vicenza ormai certo della B. Gallo dà metodologia, mentalità e carattere"
Immagine news Serie C n.2 Tabbiani: "Scrivere la storia del Trento è motivo di orgoglio. Rigione? Lo vorrei almeno in panchina"
Immagine news Serie C n.3 Catania senza Forte nel big match contro la Salernitana: lesione muscolare per l'attaccante
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 29ª giornata: il trittico dei big match, con l'esordio di Cosmi a Salerno. La guida completa
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia-Lecco, divieto di trasferta per i tifosi blucelesti: respinto il ricorso
Immagine news Serie C n.6 Il Forlì blinda il giovane Martelli: il portiere ha firmato fino al 2028
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Scandalo in Austria: ex arbitro filma le calciatrici nello spogliatoio e in doccia
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Giuliani: "Qualificazioni Mondiali, girone difficile ma siamo pronte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi: "Felice di ritrovare il gruppo. Svezia e Danimarca test fondamentali"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
Immagine news Calcio femminile n.5 Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…