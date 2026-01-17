Fiorentina, il messaggio di Mandragora per Commisso: "Persona genuina, leale e ricca di valori"

Le prime parole da parte di un tesserato della Fiorentina nei confronti del presidente scomparso Rocco Commisso sono quelle di Rolando Mandragora. Il centrocampista campano era tra quelli che coltivava il rapporto più stretto con il patron statunitense, essendo arrivato a Firenze nel 2022.

Da allora Mandragora è diventato uno dei calciatori più rappresentativi e, con le sue 169 presenze raccolte in maglia viola, è attualmente il più impiegato di tutta la rosa viola. A tal proposito, Mandragora ha voluto rendere omaggio a Commisso attraverso il seguente post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Persona genuina, leale e ricca di valori con un’umiltà nei rapporti disarmante! Grazie di tutto Presidente! Riposa in pace. Sentite condoglianze a sua moglie Catherine e tutta la famiglia Commisso!".