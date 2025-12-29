TMW Fiorentina in attesa della rivoluzione di Paratici. In entrata piacciono già tre profili

C'è aria di rifondazione a gennaio per la Fiorentina, tristemente sempre più ultima da sola nella classifica di Serie A e sconfitta anche sabato in uno scontro salvezza che poteva essere decisivo per ribaltare l'inerzia e invece perso per 1-0 sul campo del Parma.

In una situazione nella quale anche l'ambiente che accompagna la Fiorentina appare svuotato e senza appigli, l'imminente arrivo in dirigenza di Fabio Paratici è l'elemento che sembra poter dare una scossa, quella necessaria per risvegliare un intero popolo - oltre che la 'sola' squadra - immerso nel torpore.

E non deve stupire che inizino già a circolare i primi nomi per il mercato di gennaio della Fiorentina. Che cerca profili per rinforzare sia la difesa che il centrocampo, in particolare aggiungendo un po' di qualità sulla trequarti. Rispondono alla prima necessità i profili per esempio di Rodrigo Becao del Fenerbahce (ex Udinese) e di Diego Coppola, che sarebbe pronto a rientrare in Serie A dopo aver lasciato l'Hellas Verona in estate per tentare un'avventura al Brighton in cui però ha goduto di meno spazio di quanto pensasse di poter raccogliere. Il nome più caldo allo stato attuale per la trequarti è invece quello di Lazar Samardzic, non del tutto al centro del progetto Atalanta e per il quale si sono fatte già avanti diverse realtà di recente.