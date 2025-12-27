Fiorentina, in difesa Coppola più di Dragusin. E in mezzo possono tornare di moda due pallini

Il primo vero colpo di mercato della Fiorentina, scrive La Gazzetta dello Sport, è quello destinato a incidere anche sulle scelte future: l’arrivo di Fabio Paratici. Il dirigente è atteso a Firenze nei primi giorni di gennaio, una volta concluso il suo rapporto con il Tottenham, per assumere il ruolo di responsabile dell’area sportiva. A lui spetterà subito una decisione chiave, quella avviare una rivoluzione profonda oppure intervenire l'inizio di stagione con operazioni mirate. In ogni caso, la linea è chiara: serviranno almeno tre innesti, uno per reparto.

La priorità assoluta riguarda gli esterni offensivi. Jeremie Boga è più di un’idea: piede destro, schierato a sinistra, rapido e forte nel dribbling, porterebbe caratteristiche oggi assenti in rosa. Restano i dubbi sulla continuità e sui numeri realizzativi, ma l’esperienza in Serie A e la fine ormai prossima della sua avventura al Nizza giocano a favore. Nei dialoghi con il club francese potrebbe rientrare Amir Richardson, centrocampista in uscita e già fuori dai convocati, che gradirebbe proprio la destinazione Nizza.

In mezzo al campo torna d’attualità Eric Martel del Colonia, classe 2002, titolare fisso in Bundesliga ma con contratto in scadenza nel 2026. La Fiorentina osserva, pronta a sfruttare la situazione per abbassare le richieste. Restano sullo sfondo anche profili già noti come Lovric dell’Udinese. In difesa, dopo i 27 gol subiti in campionato, servono certezze. Piace Diego Coppola, oggi al Brighton ma con poco spazio in Premier e desideroso di tornare in Italia. Più complicata la pista Dragusin, su cui pesa la forte concorrenza e una classifica che non aiuta i viola.