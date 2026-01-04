Fiorentina in lotta per la salvezza? Nicola: "Non prendiamoci in giro, non c'entra niente"

Non è uno che parla in modo banale Davide Nicola e un'ulteriore dimostrazione si è avuta dopo il match contro la Fiorentina, quando in conferenza stampa ha commentato la gara dei suoi, spiegando chiaramente come non gli sia piaciuta la prestazione dei suoi: "Noi non siamo stati qualitativi: la fame non è solo il contrasto, ma anche correre un tot di metri nei tempi giusti. Oggi secondo me noi non l'abbiamo avuta quella fame. Nonostante tutto, però, giocando meno bene di altre volte, per poco non portavamo via un punto".

La Fiorentina è destinata a lottare per la salvezza?

"Ma no, non prendiamoci in giro, per me da avversario non c'entra niente con la lotta salvezza. Io la Fiorentina non la metto tra quelle squadre con la mia testa. I viola hanno qualità da vendere. Noi guardiamo al nostro e a quelle squadre che lotteranno per mantenere la categoria".

