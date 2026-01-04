Cremonese, Nicola: "La Fiorentina ha qualità. Bilancio? Alla fine del girone d'andata"

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Fiorentina valevole per la 18^ giornata di Serie A.

Arrivate da 1 punto in 3 gare: quale aspetto la lascia tranquillo?

"Mancano 2 partite alla fine del girone d'andata e oggi l'avversario è importante, starà a noi a capire che è di qualità e dobbiamo essere ordinati e vogliosi ma anche coraggiosi e fare la partita. Alla fine vedremo quello che si è raccolto. Faccio una prima analisi alla fine del girone d'andata: per noi non è scontato avere questi punti, sappiamo che non bastano e andiamo avanti".

Come si affrontano le squadre in difficoltà?

"Non faccio analisi sull'avversario e il loro momento, ma guardo la loro qualità. L'anno scorso sono arrivati sesti, le potenzialità sono quelle".

Bianchetti out per il problema al setto nasale o c'è altro?

"Abbiamo avuto qualche problemino con lui, è giusto non correre rischi. Ne abbiamo altri ed è giusto che tutti si sentano importanti per questo progetto".